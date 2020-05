Coronavirus: le Sénégal va atteindre son pic de contamination dans 10 jours au maximum (Directrice Santé publique)

Le Sénégal va atteindre son pic de contamination au coronavirus dans 10 jours au maximum, a fait savoir dimanche, la Directrice générale de la santé publique, Dr Marie Kemesse Ngom Ndiaye, lors d'une émission à la RFM.



"Je ne peux dire maintenant que (le Sénégal a atteint son pic de contamination) parce que nous venons de mettre en place un logiciel qui est un instrument de gestion de données. A l'heure où je vous parle, il y a des formations qui se font avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Déjà les documents de toutes les régions sont disponibles. Peut être qu'en ce moment avec le lot d'informations qu'on aura, nous pourrons vous dire de façon exacte quand est-ce qu'on aura le pic", a-t-elle dit.



Et de poursuivre: "On l'a approximativement, mais veuillez attendre dans maximum une semaine à 10 jours. Nous sommes dans une phase ascendante. On souhaite atteindre le pic parce que comme vous le savez quand on est dans le pic, après c'est une descente. Et on aimerait bien que cette descente soit bien maîtrisée".



A ce jour, le Sénégal compte 1182 cas de covid-19 dont 372 guéris, 9 décès, 1 patient évacué dans son pays et 800 patients sous traitement.