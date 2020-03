Coronavirus : le Sénégalais venu d’Espagne à bord de la compagnie nationale se savait malade

Selon Libération, le patient sénégalais du Coronavirus venu d’Espagne savait qu’il était malade puisqu’il a été testé positif, dès son arrivée, à l’Aéroport international Blaise Diagne, samedi.



Le journal indique que c’est une « bombe ambulant » neutralisée à l’Aibd. En provenance d’Espagne, il a attendu plusieurs jours avant de se signaler, mettant ainsi en danger tous les passagers ainsi que les membres de l’équipage. Ces derniers sont tous mis en quarantaine en attendant les résultats des prélèvements.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait part dimanche de 2 nouveaux cas positifs de coronavirus. Il s'agit d'un Sénégalais de 37 ans, venu de Barcelone samedi à bord d'un vol de Air Sénégal et d'un adolescent de 15 ans contact du Sénégalais résidant en Italie et déclaré positif à Touba.



Ces deux nouveaux cas portent à 26, le nombre de personne atteinte de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 24 cas.