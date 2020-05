Coronavirus: le cas de Sédhiou a contaminé 57 personnes en 4 jours

A zéro cas jusqu'au 26 avril, Sédhiou, une ville située au sud du Sénégal, en compte aujourd'hui 58 et il est quasi sûr que le chiffre va augmenter dans les prochains jours, selon le journal Libération. Revenu frauduleusement à Mankonomba, le cas zéro dans la région a contaminé 25 personnes ket 28 avril. 9 contacts seront encore déclarés positifs le 30 avril et 23 autres le 1er mai.



Le plus scandaleux dans cette affaire, le patient qui est un prêcheur a osé faire une enregistrement audio et largement diffusé dans la commune pour dire qu'il est victime d'un complot.