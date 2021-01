Coronavirus: le variant britannique détecté dans plusieurs États américains

Des cas du nouveau variant britannique du coronavirus, plus contagieux, ont été détectés dans plusieurs États américains, selon des chiffres officiels, alors que le pays a enregistré, vendredi 8 janvier, un nouveau record de contaminations. Des cas de ce variant ont été signalés en Californie, Floride, mais aussi au Colorado, au Texas, dans l'État de New York, en Virginie, en Géorgie, au Connecticut et en Pennsylvanie, écrit l'AFP, rapportée par RFI