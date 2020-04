Coronavirus : les Marocains sans masque risquent des peines de prison

Ces peines peuvent aller jusqu'à trois mois de privation de liberté et une amende pouvant atteindre 1 300 dirhams (126 $), a déclaré le gouvernement.



La nouvelle ordonnance entre en vigueur mardi pour les personnes autorisées à sortir pendant la pandémie de coronavirus.



La décision a été annoncée lundi après une réunion du gouvernement sur la manière de contrôler l'épidémie, rapporte l'AFP.



Le Maroc est soumis à un état d'urgence sanitaire d'un mois qui a débuté le 19 mars et a jusqu'à présent le pays a enregistré 1 120 cas de coronavirus pour 80 décès.



Les masques seront vendus à un prix subventionné de 0,8 dirhams (0,08 $) l'unité, rapporte l'agence de presse Reuters.



Le pays prévoit d'augmenter la production quotidienne de masques faciaux à près de six millions la semaine prochaine, contre un peu plus de trois millions actuellement, a déclaré Taoufiq Moucharraf le porte-parole du ministère de l'industrie à l'agence Reuters.