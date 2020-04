Coronavirus: les villes de l’est de la RDC s'isolent pour empêcher la propagation

Pour la première journée la population s’est mise au pas. Et les autorités ont dit leur satisfaction face au comportement des habitants de ces trois villes qui, selon ces mêmes autorités, ont scrupuleusement observé les mesures annoncées.



Casser la chaîne de transmission



Le ministre provincial de la Santé, Moïse Kakule le rappelle : ces 14 jours d’isolement doivent permettre de casser la chaîne de transmission. C’est pourquoi le gouvernement provincial insiste : pas de mouvement des populations entre Goma et le reste de la province, pas non plus de trafic entre les villes de Beni et Butembo.



Seuls les véhicules transportant les vivres et les produits de première nécessité sont autorisés à circuler, sans aucun passager. Ces produits sont destinés en priorité aux marchés qui restent ouverts pendant la période d’isolement. Enfin, le ministre provincial insiste : « Il est conseillé de rester à la maison, de ne sortir qu’en cas de stricte nécessité ! »