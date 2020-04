Coronavirus : plus de 7500 morts en France, le port du masque conseillé

L'épidémie de coronavirus Covid-19 a contaminé plus de 1 159 000 personnes dans 181 pays du monde et fait plus de 62 000 morts. Parmi les pays les plus touchés : les Etats-Unis qui recensent toujours le plus grand nombre de cas avec près de 290 600 malades et l'Espagne qui devient le pays le plus touché en Europe avec 125 000 malades et plus de 11 700 décès. L'Italie déplore 120 000 cas et 14 800 morts. En France, l'épidémie est de plus en plus meurtrière avec 7 560 décès (1053 de plus que la veille) dont 2 028 dans les Ehpad.



Le directeur général de la santé Jérôme Salomon encourage désormais le port du masque, suivant la recommandation de l'Académie de médecine qui a jugé, vendredi 3 avril, qu'un masque "grand public" devrait être rendu obligatoire pour les sorties pendant et après le confinement. Au total 68 605 Français ont été testés positifs au Covid-19, soit 4 267 cas de plus qu'hier. Les décès augmentent surtout dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Ile de France, les Hauts-de-France, la Corse et en Centre-Val-de-Loire.



Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Les Français sont confinés jusqu'au 15 avril (date renouvelable) et le montant des amendes pour non-respect des autorisations de sortie est passé à 200 euros (450 euros si elle est majorée, à savoir non payée dans les 45 jours) selon un décret du 29 mars. Chaque sortie du domicile doit être justifiée par une attestation de déplacement.



A partir du lundi 6 avril, une attestation numérique pourra être téléchargée sur smartphone : "On pourra générer le formulaire depuis son smartphone et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code" indique Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sur Twitter. L'impression du document ne sera plus obligatoire. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur.