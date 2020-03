Coronavirus : pour Emmanuel Macron, la survie de l'Europe est en jeu

L'heure est à la recherche de coordination pour lutter contre le coronavirus. Après un sommet du G20 convoqué en urgence par visioconférence à la mi-journée jeudi, les dirigeants européens se sont entretenus de la même manière dans la soirée.



Cette réunion a abouti à une semi-impasse. Rome a dénoncé le manque de soutien de certains pays, comme l'Allemagne, qui rejettent le principe de l'émission d'euro-obligations spéciales, et les 27 se sont quittés en se donnant 15 jours pour trouver une réponse à la crise financière.



La maladie continue quant à elle de se propager. Les Etats-Unis sont devenus le premier foyer de contagion, avec 81.321 cas recensés, soit plus que l'Italie ou la Chine. En France, 365 nouveaux décès ont été enregistrés jeudi, une hausse record de la mortalité depuis le début de l'épidémie. Les capacités d'accueil en réanimation sont désormais saturées dans plusieurs établissements d'Île-de-France. Au total, 1.696 personnes sont décédées et 29.155 cas ont été dénombrés.





L'Etat va pousser les entreprises dont il est actionnaire à ne pas verser de dividendes

« Avec Bruno Le Maire, nous pensons que, pour commencer, pour les entreprises où l'Etat est actionnaire, même minoritaire, on va leur demander de ne pas verser de dividendes en tout cas à des particuliers, à des individus », a-t-elle dit sur CNews en réponse à une question sur la demande de la CFDT de suspendre le versement des dividendes cette année. « Je crois que dans ce contexte, tout le monde doit montrer que le partage de la valeur, c'est aussi une solidarité et donc c'est la démarche qu'on va pousser. »



L'Etat dispose notamment de participations dans ADP, Airbus, Air France-KLM, EDF, Engie, Eramet, la FDJ, Orange, Renault, Safran et Thales.



> Paris espère le retour de 30.000 ressortissants d'ici quelques jours



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a fait état de 30.000 ressortissants français encore bloqués à l'étranger en raison de l'épidémie de coronavirus et a espéré leur retour d'ici « quatre, cinq jours ». « On a rapatrié 100.000 de nos compatriotes dans un délai très court », a également déclaré le chef de la diplomatie française sur Europe 1.



Les situations des 30.000 restants sont « parfois très compliquées parce que les mises en oeuvre ont été brutales de fermeture des aéroports, des espaces aériens, des transports intérieurs de certains pays qui se confinaient ». « J'espère que dans quatre cinq jours on pourra voir la fin de cette grande aventure », a-t-il ajouté. « Je leur dis 'courage, on sera au rendez-vous'».



> Le foot français cherche une porte de sortie



A l'arrêt « jusqu'à nouvel ordre » pour cause de pandémie de Covid-19, le football professionnel français s'achemine-t-il vers une baisse des salaires ? Le montant astronomique de la rémunération de certaines de ses stars n'est plus seulement un sujet prêtant à controverse. C'est aussi devenu une question de survie pour les clubs privés d'une partie de leurs recettes.



Ce matin, le Bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) qui fait office, depuis lundi, de « comité de pilotage de l'ensemble des actions et réflexions engagées par le football professionnel » se réunit pour tenter de faire face à une crise sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale.

Londres prône un coup de frein sur les transactions immobilières



« Compte tenu de la situation au Royaume-Uni concernant l'épidémie de coronavirus (covid-19), nous enjoignons aux parties impliquées dans des déménagements de s'adapter et d'être souples afin de modifier les procédures habituelles », peut-on lire dans une directive publiée tard hier soir par le gouvernement britannique. Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas lieu d'annuler les transactions en cours mais souligne qu'il faut respecter les consignes de confinement chez soi et éviter de croiser d'autres personnes.



Si le bien immobilier est vide, poursuit la directive, il est possible de poursuivre la transaction. A l'inverse, si le bien immobilier est occupé, le gouvernement britannique invite les parties impliquées dans des transactions immobilières à 'convenir à l'amiable d'un nouvel échéancier'.



> L'Afrique du Sud annonce ses 2 premiers morts



L'épidémie de coronavirus a fait ses deux premiers morts et franchi la barre du millier de contaminations confirmées en Afrique du Sud, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize, alors que le pays est entré dans une période de confinement de trois semaines.



> 225.000 procès-verbaux pour non-respect du confinement

Selon Christophe Castaner, 225.000 procès-verbaux ont été dressés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le montant des amendes a été augmenté, les contrôles durcis.



Le 16 mars, environ 3,7 millions de contrôles ont été réalisés dans toute la France, a précisé le ministre de l'Intérieur.

Plus de 300.000 tests par semaine en Allemagne



Le nombre de tests de dépistage de la maladie est passé de 160.000 à plus de 300.000 par semaine en quelques jours. L'Allemagne veut ainsi endiguer la propagation du virus et se donner le temps d'accroître suffisamment ses capacités d'accueil de malades en soins intensifs. Plus de 11.000 lits ont déjà été libérés.



Coronavirus : Berlin approche les 500.000 tests de dépistages hebdomadaires



> La Russie ferme tous les cafés et restaurants à partir de samedi



La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le Premier ministre. « Les autorités exécutives des régions de la fédération de Russie suspendront à partir du 28 mars et jusqu'au 5 avril 2020 les activités des organisations de restauration, à l'exception du commerce à distance », a ordonné Mikhail Michoustine dans un document diffusé sur le site du gouvernement russe.



> L'Allemagne passe la barre des 40.000 cas



L'Allemagne a enregistré 5.780 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures, une progression de l'ordre de 16 % qui porte le nombre total de patients infectés à 42.288, annonce l'Institut fédéral Robert Koch. Le pays compte 55 cas mortels supplémentaires (+28 %), à 253 décès depuis le début de l'épidémie.



L'Allemagne présente à ce stade un faible taux de mortalité par rapport à d'autres pays européens, une différence qu'explique en partie l'ampleur des tests de dépistage mis en oeuvre outre-Rhin qui font entrer dans les statistiques davantage de cas bénins qu'ailleurs.



> La Chine et les Etats-Unis « doivent s'unir » contre le Covid-19 déclare Xi Jinping à Donald Trump

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lors d'une conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump que les deux pays, malgré leur rivalité, « doivent s'unir contre l'épidémie » de Covid-19, selon un média officiel.



Il s'agit d'un message d'apaisement après une série de joutes verbales entre Pékin et Washington ces derniers jours sur le sujet. « La Chine est disposée à poursuivre son partage sans réserve d'informations et d'expériences avec les Etats-Unis », a par ailleurs souligné le dirigeant, d'après la télévision publique CCTV.



> La Corée du Sud appelle la population à rester confinée



Les autorités sud-coréennes ont appelé la population à rester confinée et à éviter de larges rassemblements. « Du fait d'une météo plus agréable, beaucoup d'entre vous pourraient avoir prévu de sortir. Mais la distanciation sociale ne peut fonctionner que si toute la communauté l'applique, pas un individu seulement », a déclaré le directeur de la santé, Yoon Tae-ho.



Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui communique chaque jour le bilan de la pandémie en Corée du Sud, a fait état aujourd'hui de 91 nouveaux cas d'infection, portant le total à 9.332 cas. Après un pic de 909 nouvelles contaminations le 29 février, les autorités sanitaires ont rapporté quotidiennement moins d'une centaine de cas supplémentaires au cours des deux semaines écoulées.



> Trump n'annulera pas la convention du Parti républicain en août



Donald Trump a déclaré qu'il n'annulerait pas la convention nationale du Parti républicain, prévue en août en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, à cause du coronavirus. S'exprimant dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News, le président américain a estimé que le pays aura surmonté la pandémie d'ici là.



« Nous n'allons pas annuler », a-t-il dit. « Nous serons dans une situation géniale bien avant cette date ».



Donald Trump, qui brigue un second mandat, est assuré d'être investi comme le candidat républicain pour le scrutin du 3 novembre prochain, lors de la convention prévue à Charlotte, en Caroline du Nord.



> Premiers cessez-le-feu dans le monde après un appel de l'ONU



L'ONU a salué hier soir la proclamation de cessez-le-feu dans plusieurs pays en conflits, après son appel à arrêter les combats face au Covid-19, un mouvement en voie d'être soutenu par des résolutions au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Coup sur coup, des cessez-le-feu ont été évoqués ces derniers jours aux Philippines, au Cameroun et au Yémen.



Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel solennel « à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde » afin de préserver, face à la « furie » du Covid-19, les civils les plus vulnérables dans les pays en conflit.



> Macron prépare une « initiative importante » avec Trump

Le président français a annoncé dans la nuit qu'il préparait avec le président américain, Donald Trump, et d'autres pays une « nouvelle initiative importante » face à la pandémie de coronavirus.



« Très bonne discussion avec DonaldTrump. Face à la crise du COVID-19, avec d'autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante », a-t-il indiqué sur Twitter après cet échange.