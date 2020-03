Coronavirus : pour la première fois, aucun nouveau cas d'origine locale recensé en Chine

Un cap symbolique franchi. La Chine a annoncé, jeudi 19 mars, zéro nouvelle contamination d'origine locale par le coronavirus, pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, seuls huit nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan national officiel à 3 245. Signe d'une inversion de tendance, davantage de personnes sont désormais mortes en dehors de Chine, pays dans lequel le nouveau coronavirus est apparu, à Wuhan.



Mais la Chine fait désormais face à un nouveau danger : les cas importés. Trente-quatre cas supplémentaires ont été rapportés jeudi. Ce nombre de personnes contaminées venant de l'étranger est même un record journalier. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19. Au total, leur nombre s'élève désormais à 189 dans le pays, qui reste le plus touché au monde par le coronavirus, avec 80 928 personnes contaminées, dont 87% sont guéries.



Pour éviter que les personnes venant de l'étranger ne relancent une épidémie endiguée sur son sol, la Chine impose désormais une quarantaine à toute personne arrivant dans le pays. A Pékin, elles sont placées pour la plupart dans des hôtels. Celles vivant seules, les plus de 70 ans, les mineurs et les femmes enceintes peuvent toutefois rester chez elles. "Nous ne devrions jamais permettre que la tendance positive, obtenue au prix de grands efforts, soit inversée", a mis en garde mercredi le président Xi Jinping, lors d'une réunion du Parti communiste chinois (PCC).