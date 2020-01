Coronavirus: quarantaine à Maurice, surveillance accrue à Abidjan et Dakar

En Chine, le coronavirus a déjà fait 80 morts et plus de 2 744 cas sont confirmés, selon un dernier bilan. Le virus pour l’instant n’a pas touché le continent africain, mais dans plusieurs pays des mesures ont été prises. Reportage à l'hôpital Fann de Dakar ; à Maurice, où passagers en provenance de Wuhan sont placés en quarantaine ; et à l'aéroport d'Abidjan, où un cas suspect a été détecté.