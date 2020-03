Coronavirus : suivez en direct les annonces sur les reports et huis clos en France et dans le monde

Lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a expliqué les différentes mesures et préconisations suite aux dernières décisions gouvernementales pour réduire au mieux la propagation du coronavirus. « Ce sont les préfectures qui donneront le ton. Mais il faut que les échéances sportives soient respectées. C’est à étudier. Les organisateurs feront le choix soit de vendre jusqu’à 1 000 billets soit de décider le huis clos », avait-elle expliqué. En France mais aussi à travers l’Europe, de nombreux reports et huis clos sont actés par les différentes Ligues. Voici ici toutes les informations sur le sujet.



14h30 : les médias ibères annoncent que l’Espagne suspend tous ses vols avec l’Italie. Quid des rencontres Séville-AS Roma, Inter-Getafe et Valence-Atalanta



14h18 : la BBC Sport annonce que le huitième de finale de Ligue Europa entre les Autrichiens de LASK et Manchester United devrait se jouer à huis clos.



13h50 : la finale de la Coupe de la Ligue pourrait être reportée. Elle devait initialement avoir lieu le samedi 4 avril et doit opposer le PSG à l’OL.



13h40 : il n’y aura pas de spectacteurs non plus pour Bayern-Chelsea, prévu la semaine prochaine en Ligue des Champions. Comme en France, la Bavière a décidé d’interdire toute manifestation excédant 1 000 personnes présentes.



13h35 : la Ligue portugaise vient de publier un communiqué.



« Un groupe d’urgence créé par le président de la FPF (fédération portugaise de football) pour étudier l’impact du Covid-19 sur nos compétitions a décidé ce mardi :



- de suspendre les événements nationaux des secteurs de formation de football et de futsal du 14 au 28 mars,



- que tous les matches de compétitions nationales de futsal soient joués à huis clos



- que tous les matches des compétitions nationales de football non professionnel ne doivent pas accueillir plus de 5000 personnes en tribunes



- que tous les matches de compétition de football professionnel soient joués à huis clos »



13h25 : alors qu’il doit disputer son 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face au PSG à huis clos, le Borussia Dortmund vient de communiquer sur son site officiel. que le derby de la Ruhr face à Schalke 04 se jouera également sans public.



12h06 : après le Barça-Naples en 8e de finale retour de Ligue des Champions le 18 mars prochain, d’autres matches en Espagne vont être touchés de plein fouet par les restrictions imposées par la propagation du coronavirus. Sous demande des agences régionales de santé, la Liga vient d’annoncer que les deux prochaines journées de championnat se joueront à huis clos. Cette mesure débute dès vendredi prochain avec la rencontre entre le Real Madrid et Eibar au Bernabéu. Le dimanche soir, le derby entre le FC Séville et le Betis se jouera également sans supporter. Le match de Ligue Europa entre le FC Séville et l’AS Roma se jouera lui aussi à huis clos.