Coronavirus : tension en Ile-France, le port du masque se généralise Dans le monde, plus d'1,4 millions de personnes sont contaminées par le coronavirus, 83 000 sont mortes. En Italie, le nombre de décès et de malades en soins intensifs baissent. En France, les courbes grimpent toujours. Le confinement va durer, annonce le Premier ministre alors que le port du masque se généralise. Bilan par régions, département, nombre de cas, de morts en France... Bilan.

L'épidémie de coronavirus Covid-19 a contaminé plus de 1,4 millions de personnes dans 184 pays du monde et fait plus de 83 000 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 400 000 malades. En Europe, l'Espagne compte le plus de malades (146 000 et 14 500 morts) suivie de l'Italie (135 500 cas, 17 000 morts) et la France où près de 80 000 personnes ont été testées positives au virus, 30 000 sont hospitalisées et 10 328 sont décédées. Sur les 7131 cas graves en réanimation, 104 patients ont moins de 30 ans. "Le besoin de trouver de nouvelles places augmente moins rapidement que les jours précédents mais le solde de patients supplémentaires à prendre en charge chaque jour reste positif, c'est l'indicateur que l'épidémie continue sa progression" a indiqué Jérôme Salomon lors du point de situation du 7 avril au soir. Avant de souligner que "nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie puisqu'il y a tous les soirs plus de malades en milieu hospitalier et en réanimation, nous ne sommes qu'à la phase ascendante de l'épidémie. (...) Le temps du déconfinement n'est pas venu". Les Français sont confinés jusqu'au 15 avril et pour l'heure les effets du confinement ne sont effectivement pas assez suffisants pour envisager sa levée. Le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé ces derniers jours que "toutes les 8 minutes que nous restons chez nous, nous sauvons une vie". En cas de non-respect des conditions de sorties, une amende de 200 euros (450 euros si elle est majorée, à savoir non payée dans les 45 jours) peut être appliquée selon un décret du 29 mars. Chaque sortie du domicile doit être justifiée par une attestation de déplacement, désormais téléchargeable en ligne depuis le smartphone et présentable sous cette forme aux forces de l'ordre. Les versions papiers sont toujours autorisées. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur. Les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens.





Confinement : Durée prolongée après le 15 avril, Macron parlera lundi...

EN DIRECT - Sport interdit pendant la journée à Paris, Déconfinement décalé "à mai", Port du masque obligatoire dans certaines villes... Dernières infos sur l'impact de la crise sanitaire du Covid -19 et actualités du (dé)confinement.



Comment se protéger pour éviter la transmission ? Quels sont les effets à date du confinement sur l'évolution de l'épidémie ? Qui sont les personnes plus à risque ? Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres ? Quels médicaments éviter et prendre en cas de symptômes ? Quelles consignes pour les Français bloqués à l'étranger ? Comment ne pas céder à la psychose et comment ne pas déprimer pendant le confinement ? Actualités et point de situation en direct.



Le confinement est appelé à durer", a prévenu Edouard Philippe, le Premier ministre, à l'Assemblée nationale mercredi.



Plus de 2500 malades du coronavirus sont hospitalisés en réanimation en Ile-de-France, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS), jugeant "très probables" le transfert de nouveaux patients vers d'autres régions. Si le nombre de malades du coronavirus admis en réanimation augmente moins que les jours précédents, les services sont proches de la saturation.



Le port du masque est rendu obligatoire dans la ville de Sceaux (Ile-de-France) à partir de mercredi 8 avril. Le maire Philippe Laurent signe un arrêté "conditionnant les déplacements dans l'espace public des personnes de plus de 10 ans au port d'un dispositif de protection nasale et buccale." Face à la pénurie de masques dans les pharmacies, les solutions "alternatives" sont autorisées.



L'Association des maires de France (AMF) recommande aux maires de conseiller à la population de porter un masque artisanal sur la bouche et le nez durant les sorties autorisées dans le cadre du confinement.



L'impact économique de la crise liée au coronavirus sera "considérable", "massif", "très négatif" et "brutal", a prévenu mercredi Edouard Philippe, lors des questions au gouvernement au Sénat.



6,3 millions de salariés sont au chômage partiel en France, soit 500.000 de plus qu'il y a deux jours, un nouveau record, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur son compte Twitter. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis qu'il serait "maintenu le temps que la crise sanitaire durera".



A partir de mercredi 8 avril, les personnes entrant sur le territoire français doivent être munies d'une attestation, a annoncé le ministère de l'Intérieur sur Twitter.



Le PIB de la France chute de 6 % au premier trimestre 2020, la France entre en récession. C'est la pire performance trimestrielle depuis 1945.



Le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O travaillent sur un projet baptisé StopCovid dont le but est développer une application qui pourrait limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. "L'idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, afin qu'elles se fassent tester elles-mêmes, et si besoin qu'elles soient prises en charge très tôt, ou bien qu'elles se confinent" expliquent-ils au Monde.



Sur Twitter, le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch explique que les hôpitaux sont "dans une phase de haut plateau". "C'est une période où le nombre de décès parmi les patients nombreux entrés en cours de réanimation au cours des quinze derniers jours augmente."



Une pénurie mondiale de préservatifs est redoutée à cause de la pandémie de coronavirus puisque plusieurs usines et circuits de distribution sont à l'arrêt. Une situation qui pourrait se révéler "désastreuse" selon l'Onu.



Une quarantaine de marins du porte-avions français Charles de Gaulle présentent des "symptômes compatibles" avec le coronavirus et font l'objet d'une "observation médicale renforcée" annonce le ministère des Armées mercredi.



De nouveaux tests de détection plus rapides du coronavirus pour dépister une infection actuelle ou passée devraient arriver d'ici la fin du mois d'avril.



17 millions de Français sont à risque de formes graves du coronavirus selon l'Avis rendu le 2 avril par le Conseil scientifique.



Le Premier ministre anglais Boris Johnson, hospitalisé en soins intensifs à cause du coronavirus, est dans un état "stable", a indiqué le Secrétaire d'Etat à la Santé, Edward Argar, sur la chaîne de télévision Sky News.



"Nous avons commandé 10 000 respirateurs. Ils arrivent au fil de l'eau et sur les prochains mois, produits notamment par des grands fabricants français" a déclaré Olivier Véran sur BFM TV le 7 avril.

En pleine pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévient mardi que la planète manque de près de 6 millions d'infirmiers.



Aucun nouveau décès du coronavirus n'a été déclaré en Chine ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé chinois, une première depuis le début de l'épidémie. Les nouveaux cas de contamination diminuent aussi, ils concernent essentiellement des cas importés de l'étranger. La Chine a restreint l'accès à son territoire depuis le 26 mars.



Dans la Loire, le fondateur du groupe de chimie SNF a été placé en garde à vue, lundi 6 avril pour avoir proposé de la chloroquine aux salariés de sa société en cas de symptômes du Covid-19 chez un salarié.

Au moins 80 passagers et membres d'équipage d'un paquebot australien, ancré depuis plusieurs jours au large de Montevideo, sont contaminés au Covid-19,



"Les établissements ne seront pas pris par les examens en juin comme c'était le cas habituellement, donc les élèves auront réellement cours jusqu'au 4 juillet dès lors que le confinement serait terminé", a indique le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur RTL lundi 6 avril.



