Coronavirus : un tigre d’un zoo de New York testé positif

Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville.



Un tigre d’un zoo du Bronx à New York a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche 5 avril l’institution, virus que le félin aurait contracté auprès d’un gardien ne présentant alors aucun symptôme.



Ce tigre malais de quatre ans appelé Nadia, sa sœur Azul, deux tigres de l’Amour et trois lions d’Afrique souffrent tous de toux sèche, mais devraient se rétablir complètement, détaille le zoo dans un communiqué.



« Nous avons testé le félin en prenant toutes les précautions et nous nous assurerons que toute connaissance acquise sur le Covid-19 contribuera à la compréhension de ce nouveau coronavirus dans le monde, ajoute le communiqué envoyé à l’Agence France-Presse. Bien que leur appétit ait diminué, les félins du zoo du Bronx se portent bien grâce aux soins vétérinaires et se montrent vifs, alertes et interactifs avec leurs gardiens. »



« On ne sait pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous allons continuer à les surveiller de près et à anticiper un rétablissement complet », explique encore l’institution new-yorkaise.



Chat infecté en Belgique

Les quatre zoos et l’aquarium de New York – métropole dont le nombre de décès dus au virus a dépassé 4 000 – sont fermés depuis le 16 mars.



A la fin de mars, un chat a été infecté par le nouveau coronavirus en Belgique, contaminé par son maître qui était malade, selon les autorités sanitaires belges qui avaient alors exclu tout risque de contamination de l’animal à l’homme.



Des cas similaires ont été signalés à Hongkong, où deux chiens ont été testés positifs au Covid-19. Ces animaux auraient contracté le virus auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville.