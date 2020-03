Coronavirus_Sénégal - Le premier patient guéri s'exprime: "Ne sombrez pas dans la psychose"

Interné lundi dernier au département des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire de Fann, le premier patient atteint de Coronavirus au Sénégal est rentré chez lui vendredi soir, après avoir été testé deux fois de suite négatif par le personnel soignant. Il a été déclaré guéri par les services du ministère de la Santé.



Tard dans la soirée, il s'est exprimé dans les colonnes du quotidien national "Le Soleil" pour remercier les médecins qui l'ont traité et aussi appeler les Sénégalais à ne pas sombrer dans la psychose. "Je sors aujourd'hui guéri et je tiens à remercier vivement et très sincèrement tout le personnel de l'hôpital Fann pour sa grande compétence et pour sa gentillesse. Je ne saurais oublier l'Institut Pasteur avec qui j'ai été en étroit contact tout au long de mon hospitalisation, ainsi que le personnel du ministère de la Santé, qui a toujours eu avec moi une attitude très professionnelle et rassurante", a d'abord déclaré le Français résident aux Almadies.

Avant d'ajouter: "Je dis à toutes et à tous: ne sombrez pas dans la psychose, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Sachez que mes prières continueront d'accompagner tous les malades. Je suis très heureux de rentrer chez moi et de retrouver les miens".



Pour rappel, il y a trois autres cas de Covid-19 actuellement traités à l'hôpital Fann. Le ministère de la Santé assure, via son communiqué du vendredi que leur situation sanitaire évolue favorablement vers la guérison.