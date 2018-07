Corruption: Le TAS confirme la suspension pour 10 ans de Jérôme Valcke, l'ancien numéro 2 de la Fifa

Le Tribunal arbitral du sport a rejeté le recours de Jérôme Valcke, ex-numéro 2 de la Fédération internationale de football, et confirmé sa suspension de 10 ans par la justice interne de la Fifa pour corruption, a annoncé le TAS vendredi.



Mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial 2014 et accusé d’avoir également utilisé des voyages en jets privés payés par la Fifa à des fins personnelles, l’ancien directeur du marketing puis secrétaire général de l’instance avait été condamné à 12 ans de suspension de toute activité liée au football le 16 février 2016 par la commission d’éthique de la Fifa en première instance. Cette peine avait été réduite à 10 ans en appel.



Le TAS a conclu que les « infractions commises par Jérôme Valcke étaient cumulativement graves et que, par conséquent, les sanctions […] étaient pleinement proportionnées. » Jérôme Valcke, ainsi que Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG et président directeur général de beIN Media, font par ailleurs l’objet d’une procédure pénale de la justice suisse pour « corruption privée » en lien avec l’octroi de droits média pour plusieurs Coupes du monde de football.