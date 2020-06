Corruption à l'IAAF: Lamine Diack jugé demain lundi à Paris

Le procès de Lamine Diack, l’ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf), entre 1999 et 2015, débute demain à Paris, devant la 32 ème chambre correctionnelle. Une affaire tenculaire au cœur de laquelle on retrouve Massata Diack, fils de l'ancien président de l'Iaaf.



D'ailleurs Libération online a appris que le patron de Pamodzi, visé par un mandat d'arrêt international, va solliciter le report du procès parce que ses avocats sénégalais ne pourront pas y prendre part à cause des restrictions sur les transports aériens.