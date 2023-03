Corruption arbitrale: la justice espagnole va ouvrir une procédure contre le Barça

L'affaire Negreira devrait rapidement prendre une autre tournure en Espagne avec une plainte du parquet contre le Barça. Selon les informations du journal El Pais, citant des sources judiciaires, la justice espagnole va ouvrir une procédure pour corruption commerciale à l'encontre du club catalan, une loi entrée en vigueur en 2010 et qui comprend un volet sur la fraude dans le domaine sportif.



Plusieurs anciens dirigeants de l'entité blaugrana dont l'ex-président Josep Maria Bartomeu seront également ciblés par le procureur. Cette décision de la justice fait suite à la fin de l'enquête menée pendant près d'un an sur les relations entre l'actuel leader de Liga et José Maria Enriquez Negreira. En cause, les versements effectués par le Barça auprès de l'ancien arbitre et ex-membre de la direction de l'arbitrage.



Une activité de conseil très suspecte

Ex-numéro deux de l'arbitrage entre 1994 et 2018, José Maria Enriquez Negreira aurait touché plus de six millions d'euros pour conseiller le Barça depuis 2011. L'activité de l'ancien officiel auprès du club portait sur une analyse des arbitres en Liga.



La justice aurait découvert l'existence de ce système lors d'une enqupete du fisc en raison d'irrégularités dans les impôts payés par l’entreprise Dasnil 95, propriété de Negreira.



Dans sa déclaration auprès des impôts, l'ancien arbitre a déclaré que le club l'avait payé parce qu'il voulait des arbitrages "neutres" et pour "s'assurer qu'aucune décision n'était prise contre lui" pendant les matchs.



Mais en raison de symptômes liés à la maladie d'Alzheimer, José Maria Enriquez Negreira pourrait ne pas être pénalement responsable dans cette procédure judiciaire à venir. L'ex-arbitre aurait invoqué son droit de ne pas témoigner. Toujours selon les éléments parus dans la presse espagnole, la procédure est en cours de finalisation et pourrait être rendue officielle ce mercredi.



Avec RMC Sport