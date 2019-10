Corruption présumée à l’IAAF: confrontation entre Lamine Diack et son ex-vice-président

Du nouveau dans l'affaire de corruption présumée dans l'athlétisme dans laquelle sont impliqués Lamine Diack et son fils, Massata Diack. Le magistrat-instructeur français a confronté, jeudi, l'ancien président de l'Association internationale des fédérations (Iaaf) avec son ex-vice-président, Helmut Digel. Une rencontre qui a duré 7 tours d’horloge.



« Source A » dans sa parution de ce vendredi, informe que cette rencontre aurait été demandée par le Sénégalais, ce pour faire face à son ancien numéro 2 qui a porté des accusations digne de ce nom contre la famille Diack.



Le journal indique cette confrontation, a dû être une occasion en or massif pour Lamine Diack de démonter, pièce par pièce, les accusations formulées contre sa personne et son fils par Helmut Digel. Qui, lors de sa déposition à charge, avait accusé les Diack d’avoir sollicité de l’argent à la ville de Stuttgart, qui devait abriter la Compétition annuelle de l’athlétisme, de 2006 à 2008.



Pour rappel, assigné à sa résidence en France depuis quatre (4) ans pour une affaire de corruption, Lamine Diack a été entendu pour la dernière fois en juin par le juge français, Van Ruymbeke.