Côte d'Ivoire : A Cocody, mobilisés, ils comptent exiger la gratuité de la CNI, une marche prévue

Les ex-alliés d’Alassane Ouattara veulent passer à l’offensive.



Ils ont demandé au peuple de Côte d’Ivoire de prendre ses responsabilités pour réclamer la gra-tuité de la carte nationale d’identité (CNI).



Ce samedi 6 juillet 2019 à Cocody Rechercher Cocody Anono, trois groupes parlementaires de l’opposition et la coalition de 24 Partis politiques ne sont pas d’accord pour la loi instituant la CNI Rechercher CNI à 5000 Frs CFA.



Ils l’ont fait savoir à travers une mobilisation générale ce jour à Anono.



Yasmina Ouégnin, porte-parole des trois groupes parlementaires et les 24 Partis politiques vont multiplier les manifestations dans tout le pays.



Selon Bamba Moriféré, l’un des orateurs de ce meeting Rechercher meeting dénonçant les arrestations arbitraires du régime Ouattara a appelé les populations d’Anono à la mobilisation.



« Nous assistons à des arrestation arbitraires qui sont opérées par des forces parallèles et encagoulées. Ce meeting Rechercher meeting se tient à un moment très grave de l’histoire de notre pays. Nous devons nous mobiliser, les parlementaires nous ont tendu la main, ce qui doit compter pour nous c’est la nation ivoirienne. Aujourd’hui je viens ici sonner la mobilisation générale pour nous permettre de dire non seulement dire non à ce régime et dire non à Alassane Ouattara».



Dénonçant le caractère illégal de la tenue de la 45ème Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Gnagadjoman Koné, proche de Guillaume Soro a dénoncé le jeu trouble d’Amadou Soumahoro, président du parlement ivoirien.



«Je suis ici pour vous dire de vous engager. Nous avons des acquis que nous devons défendre face à monsieur Amadou Soumahoro. Lorsque monsieur cimetière est arrivé au pouvoir, il a dit que le règlement de l’Assemblée nationale ce n’est pas son problème. Amadou Soumahoro s’est taillé 85% des membres du bureau de l’Assemblée nationale. Il faut que la loi fondamentale soit respectée. Après l’éviction de Guillaume Soro de la tête de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro débarque à Rabat pour vouloir être le président de l’APF », a-t-il martelé.



La coalition des indignés de Côte d’Ivoire par la voix de Daleba Nahounou a affirmé que le 23 juillet, son mouvement organise un sit-in devant la CEI.



Yasmina Ouégnin, organisatrice de cette manifestation a appelé le peuple ivoirien à se mobiliser pour faire barrage au pouvoir Ouattara.



« Nous voulons que notre peuple se reconnaisse à ceux qui aspirent les diriger et que les droits élémentaires de nos concitoyens sont respectés. Nous continuerons de lancer l’alerte. Notre système politique tout entier est sur la voie de la perdition. La séparation et l’équilibre des pouvoir sont régulièrement foulés au pied. Il est venu le temps de la mobilisation pour montrer à ces amnésiques que le peuple de Côte d’Ivoire va leur démontrer qu’il est capable lui aussi de passer en mode fixage, bouclage et gérage », a –t-elle affirmé. Le meeting a été sanctionné par la lecture d’une motion.