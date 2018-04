Côte d'Ivoire: Bouaké privée d'eau depuis une semaine

Ce sont les quartiers en bout de ligne de distribution et quelques communes environnantes comme Sakassou qui sont particulièrement touchées par la pénurie d'eau.



Les robinets sont à sec depuis parfois presque deux semaines. La situation conduit les populations de Bouaké à recourir à des solutions de fortune et oblige la Sodeci, la compagnie de distribution d'eau, à pratiquer des délestages d'une zone à une autre ; des citernes des sapeurs-pompiers, de la Sodeci, et de l'Office national de l'assainissement et du drainage alimentent l'hôpital, l'université et les prisons.



« Des solutions ont été identifiées. Comme solution immédiate, il y a eu aujourd'hui des distributions par camion citerne pour les quartiers sinistrés, avec des rotations un jour sur deux dans certains quartiers. A long terme, l'Etat et la Sodeci ont identifié un certain nombre de forages à réaliser dans l'urgence. Ca ce sont des solutions déjà en cours. Maintenant, la solution définitive est d'avoir un nouveau point de prise [d'eau] », explique Armel Kouadio N'Guessan Goman, directeur régional de la Sodeci, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire.



Hier les autorités municipales, la préfète et les services de la Sodeci ont expliqué la situation aux chefs de quartiers, représentants de communauté et aux étudiants pour calmer leur impatience. Il s'agirait d'une mauvaise pluviométrie conjuguée à des travaux de carrières qui ont accéléré la baisse des eaux servant à alimenter le barrage d'alimentation de la ville d'1,5 million et demi d'habitants dont plus de la moitié serait impactée par ce manque d'eau.



Des solutions palliatives, comme des forages d'urgence, sont prévues dans les prochains jours.