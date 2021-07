Côte d'Ivoire : Cherté de la vie, un mouvement projette une marche le mercredi 21 juillet

En dépit de la conférence de presse du Ministre du commerce et de l'industrie d'hier dimanche et de la rencontre que le Ministre Souleymane Diarrassouba a eu avec eux, les responsables de l'Initiative Citoyenne contre la Cherté de la vie (ICC) maintiennent leur mot d'ordre de marche.





En effet, hier, dimanche Franck Bi Ballo Zoro, initiateur de la marche et ses amis ont eu une rencontre avec le Ministre Souleymane Diarrassouba.





À l'issue de cette réunion tenue le dimanche 18 juillet de 18 h 30 à 20 h dans les locaux dudit ministère sis au Plateau, Immeuble Postel 2001, 18e étage, les responsables de l'ICC ont via un communiqué transmis à KOACI fait savoir que des dispositions concrètes n'ont pas encore été arrêtées pour juguler cette situation puisqu'aucun délai pour la baisse des prix n'a été envisagé.