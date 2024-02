Côte d’Ivoire : Emerse Faé ambitionne de qualifier les « Éléphants » pour la prochaine Coupe du monde

Le récent triomphe à la Coupe d’Afrique des nations a insufflé une nouvelle ambition au sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé. Dans une récente interview accordée à AS, le tacticien ambitionne de qualifier les « Éléphants » pour la prochaine Coupe du monde et à atteindre au moins les quarts de finale.



L’entraîneur champion d’Afrique cherche à changer cette dynamique et à propulser les Éléphants vers de nouveaux sommets sur la scène internationale. Emerse Faé regarde désormais et avec impatience les prochaines échéances, avec en ligne de mire la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026.



« Nous avons deux objectifs : nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique et aller défendre notre titre au Maroc, et nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde en atteignant au moins les quarts de finale », espère-t-il.



La Côte d’Ivoire fera son retour en juin pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Gabon et le Kenya.