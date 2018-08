Côte d'Ivoire: Municipales 2018 à Lakota, deux chefs suspendus pour «manquement grave»

« Nous sommes présents en ces lieux, pour dénoncer le comportement de deux chefs de notre collectif qui, sans la caution du chef Douto Nanebo Paul sont allés tenir des propos qui nous engage tous. Ces deux chefs, Ledjou Gnakouri (canton Opareko) et Gnabolou Digbeu (canton Deboua) n’ont pas informé la chefferie centrale incarnée par le chef Douto Nanebo Paul pour aller se rependre dans les médias et les réseaux sociaux (...).», a indiqué d’entrée le vice-président du collectif des chefs du département de Lakota, Rabe Gervais.

Visiblement très remonté contre ces deux chefs, le verdict n’a pas tardé : « Nous sommes là pour informer l’opinion, qu’à compter de ce jour, ces deux chefs sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Ils peuvent gérer leurs villages respectifs mais ils ne doivent pas parler au nom du collectif… »



Selon le Rabe Gervais, les concernés ont perturbé la réunion que le chef a convoqué pour les entendre quant à leur comportement. A cette occasion, il leur a été signifié qu’ils étaient suspendus (...) Les chefs que nous sommes, nous ne nous immixons pas dans des décisions politiques », a-t-il indiqué.



« C’est méchant de vouloir diviser les Malinkés et les Dida. Tout ce qui a été dit par nos deux collègues est archi-faux et ne nous engage pas. Nous ne sommes mêlés ni de près, ni de loin à leur comportement. Je suis le chef du Loh-Djiboua. Ce n’est pas la première fois qu’un nordiste est candidat à Lakota. Diarra Pelkan a été maire, Yacouba Koné a été secrétaire général du Pdci à Lakota, l’actuel député, c’est l’honorable Kouyaté Abdoulaye (...). Il ne faut pas que certaines personnes s’amusent avec les populations de Lakota. La chefferie de Lakota, toute modestie mise à part, est une référence en Côte d’Ivoire. Dans cette salle, vous avez 59 chefs sur 195 que compte notre département. Plusieurs, d’entre eux se sont excusés pour des raisons diverses… », a souligné pour sa part le chef du collectif Douto Nanebo Paul avant d’ajouter: « Ce qu’ils ont fait est un manquement grave. On sait tous, ce qui s’est passé dans notre pays. On ne peut pas accepter que quelques chefs remuent le couteau dans la plaie. Ce qui nous fâche, c’est que convoqués pour être entendus, l’un des accusés après avoir reconnu les fait a soutenu que si c’était à refaire, il n’allait pas hésiter. D’ailleurs, ce matin, ils sont venus perturber notre réunion. Nous avons fait appel à la police pour imposer l’ordre… », a déploré le chef central.



En effet, dans les colonnes de sa parution du jeudi 2 août 2018, un quotidien local (Ndlr Soir Info), a rendu compte d’une manifestation à la rue Lepic, siège du Rassemblement Des Républicains(RDR) de chefs de villages de Lakota dénonçant le rejet de la candidature aux municipales de l’honorable Abdoulaye Kouyaté, député de Lakota par son parti (RDR) au profit du maire sortant Samy Merry.



. »..Ce n’est pas la première fois qu’un nordiste est candidat à Lakota. Diarra Pelkan a été maire, Yacouba Koné a été Secrétaire général du Pdci à Lakota. Ces jours-ci, des rumeurs circulent pour dire qu’un de nos cadres, en l’occurrence Kouyaté Abdoulaye, avec qui nous sommes régulièrement, et qui développe Lakota en posant des actes concrets, ne peut pas être candidat parce qu’il est du Nord…”. Ce sont les propos du chef Ledjou Gnakouri qui ont provoqué le courroux de la chefferie centrale dudit département qualifiant sa démarche de “manquement grave” vu qu’il n’a pas été mandaté.