Côte d'Ivoire : Peur de se faire lyncher, Adjoumani n'assiste plus au réunion du PDCI dans sa région

Sale temps pour Adjoumani Kobenan au sein du PDCI. Le débat sur le parti unifié au sein du RHDP crée des divisions au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à tel point que certains cadres de cette formation politique sont devenus des persona non grata.



C’est d’ailleurs le cas du ministre des Ressources animales et halieutiques, qui est désormais un « paria » au sein de sa formation politique à cause de ses prises de positions en faveur de la création du parti unifié.



Si l’on s’en tient aux informations en notre possession, Adjoumani Kobenan, rangé aux côtés du RDR d'Alassane Ouattara, est aujourd’hui l’homme à « abattre » par une frange des militants de son parti, parce qu’il ramerait à contre courant de la Direction de cette formation politique qui souhaite revenir au pouvoir avant de parler de parti unifié.



Nous apprenions ce jour que le ministre des Ressources animales et halieutiques n’assisterait plus aux réunions de son parti dans sa région de peur de se faire lyncher.



Toujours selon les informations en notre possession, il n’aurait plus accès au siège car, les jeunes seraient remontés contre lui.



Cadre de PDCI Gontougo, Adjoumani Kobenan a été mis à l’écart dans l’organisation de la cérémonie d’hommage à Bédié qui aura lieu dans sa région le 5 mai prochain.



Malgré sa popularité, il a été préféré par un jeune cadre de la région qui occupe la présidence du comité d’organisation.



Désormais « vomit » par la Direction de son parti, le ministre des Ressources animales et halieutiques jugé trop proche du RDR ne serait plus en odeur de sainteté avec le sphinx de Daoudro.



Nous apprenions enfin qu’il a souhaité rencontré, Aimé Henri Konan Bédié sa qualité de Président du PDCI, mais ce dernier aurait refusé de le voir.