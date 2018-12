Côte d'Ivoire : Prise en chasse par la police, une femme en provenance du Ghana arrêtée avec plus de 120 kgs de cannabis dissimulés dans son véhicule

Une femme a été arrêtée lundi à Abidjan par la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues avec plus de 120 kgs de cannabis dissimulés dans son véhicule.



Selon une source sécuritaire jointe par KOACI, c’est sur une information anonyme que la suspecte en provenance du Ghana voisin a été prise en chasse à son insu depuis la localité de Bonoua.



Prenant la direction du camp de gendarmerie d’Agban à Abidjan, et l’embouteillage aidant les forces de l’ordre, elle a été interpellée au niveau du feu tricolore.



La fouille de son véhicule a permis de découvrir dans le coffre plus 120 kgs de cannabis.

Prise en flagrant délit, la dame a été mise aux arrêts et devrait répondre de son acte devant les autorités compétentes.