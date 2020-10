Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam rejoint officiellement la plateforme de l’opposition contre Ouattara

A 72 heures du premier tour de l’élection présidentielle prévu le 31 octobre 2020, le front du refus du 3ème mandat du président sortant, Alassane Ouattara, vient d’enregistrer l’entrée en scène officielle de Tidjane Thiam, l’ex-patron du Crédit Suisse.



En Côte d’Ivoire, l’opposition coalisée pour dire non à la tenue effective de l’élection présidentielle du 31 octobre peut compter sur un nouveau membre. Selon une annonce faite par Pascal Affi N’guessan, porte-parole de la plateforme de l’opposition, Tidjane Thiam, l’ex-patron du Crédit Suisse, a rejoint les rangs des opposants au troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara.



« J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un illustre fils du pays, Tidjane Thiam, a décidé de rejoindre l’opposition contre la dictature de M. Ouattara », a déclaré le candidat du Front populaire ivoirien (FPI) qui, comme Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a décidé de suspendre sa participation au scrutin pour réclamer « des conditions plus démocratiques ».



Pour bon nombre d’observateurs du landerneau politique ivoirien, cette entrée en scène officielle du banquier franco-ivoirien est la conséquence logique de ses récentes prises de paroles sur la situation sociopolitique du pays. Tidjane Thiam, l’une des voix qui portent dans la finance mondiale, avait en effet affirmé récemment sur TV5 que « les conditions ne sont pas réunies pour une élection présidentielle crédible et inclusive en Côte d’Ivoire ».