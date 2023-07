Côte d'Ivoire: au moins six morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan

Au moins six personnes sont mortes et neuf ont été blessées dans l'effondrement d'un immeuble en construction vendredi à Abidjan, selon un bilan provisoire annoncé samedi par le ministère ivoirien de la Construction. L'immeuble, dont la construction n'était pas « autorisée », situé dans le quartier de Cocody, s'est effondré à la mi-journée, indique le ministère dans un communiqué et les recherches de victimes sous les décombres ont duré pendant plusieurs heures. (AFP)