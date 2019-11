Côte d'Ivoire: fermeture du CHU de Yopougon pour des travaux de rénovation

Si la fermeture du CHU de Yopougon pour réhabilitation a été annoncée il y a deux mois déjà, le contrat avec l’entreprise de BTP qui effectuera les travaux n’a été signé que mardi dernier. C’est donc la SETAO, filiale du groupe Bouygues, qui décroche ce chantier de 40,8 milliards de francs CFA, 62 millions d’euros.



Début effectif des travaux : le 1er janvier prochain avec une première phase de désamiantage complet du bâtiment. D’ici là, les 26 services et 1 500 personnels de l’hôpital qui comptait 450 lits, auront été répartis dans les autres CHU ou divers établissements d’Abidjan, parfois loin de Yopougon.



Les patients de la commune la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne, pourront compter sur trois nouvelles ambulances avec escorte en cas d’évacuation d’urgence. La durée prévue des travaux est de trois ans.



Inauguré en 1990, le CHU de Yopougon n’a jamais été réhabilité. Ses structures sont vétustes, et le plateau technique archaïque. Fin aout, une vidéo tournant sur les réseaux sociaux et montrant un bloc opératoire inondé par une rupture de canalisation, avait fait scandale et poussé les autorités à agir.