Côte d'Ivoire: l’ancien ministre Tidjane Thiam a pris officiellement ses fonctions à la tête du PDCI

C’est une cérémonie purement symbolique. Passés les protocoles d’usage, Sylvestre Emmou, le responsable du comité de transition, fait un état des lieux sur la vie du parti. Il communique aux membres deux urgences: «Les actions politiques, judiciaires, administratives pourraient permettre de faire cesser définitivement l'usage frauduleux du logo du PDCI par le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le deuxième point des dossiers urgents: la réforme de la CEI (Commission électorale indépendante) et le code électoral.»



Réorganiser le parti

Puis, le président par intérim, le professeur Philippe Cowppli-Bony, passe le témoin à Tidjane Thiam. Il lui remet une boîte contenant des documents, dont les statuts du PDCI. Tidjane Thiam décline ses priorités: organiser les funérailles de l’ancien président Henri Konan Bédié et réorganiser le parti: «Les grandes batailles se construisent dans l'union et la discipline. Nous allons, dans cet esprit, parcourir tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour porter haut et fort le message du PDCI-RDA, à savoir faire la politique mais la faire autrement. Nous avons besoin de tous. Nous devons être à l'écoute de tous. Tous ensemble, nous réussirons sûrement. Je m'engage donc à renforcer la démocratie interne du parti par la promotion d'un processus de décision participatif et inclusif.»



Campagne d'adhésion

Début janvier, le PDCI a recruté près de 4 000 nouveaux militants, essentiellement des personnes âgées de moins de 60 ans. Le parti a prévu de lancer une caravane à l’intérieur du pays après la Coupe d’Afrique des nations (CAN) afin de poursuivre cette campagne d’adhésion.