Côte d'Ivoire: la CEI annonce la prochaine publication de la liste électorale, regrets de l'opposition

Après plus de trois mois d’analyse des données brutes recueillies lors de la récente révision de la liste électorale, tenue en novembre 2024, la CEI, par la voix de son porte-parole, annonce la prochaine étape. Emile Ebrottié : « La liste électorale provisoire sera affichée le 17 mars 2025, dans les centres d’enrôlement, ouvrant la phase du contentieux à partir du 22 mars 2025, pour recevoir les réclamations et les observations. »



Chiffres insuffisants ?

Près d’un million et demi de requérants ont été enregistrés, dont plus de 943 000 nouveaux inscrits. Des chiffres jugés insuffisants par l’opposition, qui exige une nouvelle révision avant la présidentielle d’octobre. Le président exécutif du PPA-CI, Sébastien Danon Djédjé évoque « un forcing » de la part de l’organe en charge d’organiser le scrutin : « Beaucoup d’Ivoiriens veulent participer au choix de leurs représentants. Ceux-là sont laissés de côté et, malgré cela, la CEI s’entête à afficher la liste provisoire. Mais nous, compétiteur politique, nous insistons pour dire qu’il faut une révision de la liste électorale pour 2025. C’est la loi qui le dit. »



Fin janvier, face à l’ordre des avocats, le président de la CEI rappelait que le Code électoral de la Côte d'Ivoire n’impose pas de nouvelle révision avant la présidentielle. Selon Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le calendrier ne permet pas d’en organiser une autre avant le mois d'octobre.