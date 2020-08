Côte d'Ivoire: la justice confirme la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale

L'ancien président Laurent Gbagbo est bel et bien radié de la liste électorale ivoirienne. La justice a confirmé la décision de la Commission électorale indépendante rendue la semaine dernière. Aucun recours n’est possible devant une juridiction ivoirienne. N’étant plus électeur, il ne peut être candidat.