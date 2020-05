Côte d'Ivoire: le Premier ministre Coulibaly, soigné en France, apparaît dans une vidéo

C’est une vidéo de deux minutes mise en ligne par la présidence ivoirienne. On y voit Alassane Ouattara dans son bureau s’entretenir par visioconférence avec Amadou Gon Coulibaly. Après un échange d’amabilité, le Premier ministre explique son programme : « du repos et de l’exercice ». De son côté, le président le met au courant d’un nouveau Conseil national de sécurité consacré à la lutte contre le Covid-19, et des annonces qui seront faites ce mercredi dans ce domaine « pour prises d’effets vendredi 15 mai pour ce qui concerne Abidjan ».



Le chef du gouvernement a quitté la Côte d’Ivoire pour Paris dans la nuit du 2 au 3 mai pour des examens à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière où il est régulièrement suivi depuis une greffe du cœur il y a huit ans. La semaine dernière, on lui a posé un stent et il est sorti de l’hopital vendredi pour se reposer en région parisienne. Aucune date de retour précise n’a été donnée, mais il devait rester quelques semaines en France.



Désigné le 12 mars dernier candidat du RHDP à la présidentielle programmée le 31 octobre, Amadou Gon Coulibaly doit être solennellement investi courant juin. La désignation d’Amadou Gon par le RHDP avait suscité des grincements de dents, chez quelques ministres notamment. Le message adressé par cette vidéo est clair. Alassane Ouattara garde tout son soutien et sa confiance dans son Premier ministre et n’a aucune intention de changer de poulain dans la course présidentielle.