Côte d’Ivoire: le déraillement d'un train de marchandises rappelle la vétusté des lignes

Dans un communiqué, la Société internationale de transport africain par rail (Sitarail) précise que l’accident a fait un seul blessé. Le déraillement survenu samedi a surtout causé des dégâts matériels avec 22 wagons endommagés et 100 mètres de rail abîmés. La Sitarail a annoncé la suspension « momentanée » de ses connections. À cause de l’insécurité au Burkina Faso depuis 2020, ce train transporte uniquement des marchandises entre les deux pays.



À qui la faute ? Cet accident était-il prévisible ?



« Les déraillements sont récurrents, ils sont liés à la vétusté des rails », déplore une source proche du dossier. Cet incident montre à quel point « une rénovation complète de cette ligne est urgente », poursuit cette source.



Depuis plus d’un an, les autorités ivoiriennes réfléchissent à un plan de réhabilitation pour assurer une desserte plus rapide du fret mais l’opération s’avère coûteuse. Elle coûterait plus de 50 milliards de FCFA, selon certaines estimations.



L’arrêt « momentané » annoncé par la société Sitarail pourrait, dans l’immédiat, avoir un impact important car en effet, en temps normal, ce sont six trains qui relient chaque jour Ouaga à Abidjan.



En moyenne, un million de tonnes de marchandises sont transportées chaque année sur cette liaison ferroviaire. Il s’agit essentiellement de produits pétroliers. Créé en 1904, ce service s’étend sur 1 200 km.