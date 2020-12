Côte d’Ivoire: les autorités n’avancent aucune date quant au retour de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo dispose depuis vendredi de deux passeports ivoiriens : un ordinaire et un diplomatique. L'ancien chef de l'État a émis le souhait dans un communiqué de l'un de ses avocats de rentrer en Côte d’Ivoire dès ce mois-ci et enjoint son parti de prendre attache avec les autorités pour discuter des modalités de ce retour. Quand Laurent Gbagbo va-t-il rentrer en Côte d'Ivoire ? Les autorités ne se prononcent sur aucun calendrier.



« C’est tant mieux pour tout le monde, c’est tant mieux pour les Ivoiriens, pour qu’on puisse passer à une autre phase du processus de vivre ensemble tel que le président Alassane Ouattara le réclame. Donc, nous sommes vraiment dans la logique. Maintenant, votre question portant sur à quand le retour de Laurent Gbagbo, cela dépend des procédures judiciaires qui sont contre lui. Je vous rappelle qu’il est encore sous procédure d’appel au niveau de la CPI. Et pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, il y a une procédure judiciaire qui est aussi engagée à ce niveau. Donc, c’est vraiment entre les mains de la justice. Ça ne dépend pas du président Ouattara ni du gouvernement ivoirien ».



Sidi Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien