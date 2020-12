Côte d'Ivoire : placés en garde à vue, les chanteurs Yodé et Siro vont comparaître devant le parquet ce jeudi

Yodé et Siro, deux chanteurs de zouglou, très populaires en Côte d’Ivoire, ont été placés en garde à vue, mercredi à Abidjan au terme d’une longue audition. Ils ont été entendus pendant six heures pour « outrage à magistrat, troubles à l’ordre public et diffamation et diffamation ».



« Ils ont décidé de les garder à vue pour les présenter demain, jeudi, à un procureur. Ils ont été entendus pendant six heures pour outrage à magistrat, troubles à l’ordre public et diffamation », a confié à l’Afp leur avocat Jean-Serge Gbougnon.



Yodé et Siro avaient critiqué le travail du procureur d’Abidjan, Richard Adou, lors d’un concert le week-end passé à Yopougon, un quartier populaire de la capitale ivoirienne. « Le procureur (…) est le procureur d’un seul camp. C’est quel pays ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort est un mort », avaient chanté les artistes, selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Ils sont connus pour être très critiques, à travers leurs chansons, envers le pouvoir politique, aussi bien le régime actuel du président Alassane Ouattara que le régime précédent de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo.