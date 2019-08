Côtes casamançaises: l’Anacim annonce une houle dangereuse jusqu’au samedi 24 août

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’une houle dangereuse de secteur Sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m est en cours sur les côtes de la Casamance. Dans un Bulletin météorologique spécial reçu et traité par l’APS, il est souligné que cette houle est en cours jusqu’au samedi 24 août à 10 heures.



L’ANACIM annonce également une houle dangereuse sur la Petite Côte à partir de ce vendredi 23 août à 15h jusqu’au samedi 24 août à 10 heures. Le bulletin fait état de « vent assez fort » de secteur Sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 40Km/h sur Petite Côte et Casamance à partir du vendredi 23 août à 10h au samedi 24 août à 08h.



avec APS