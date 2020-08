Coup d’Etat Mali: Sonko et sa coalition Jotna déplorent et se réjouissent

La coalition Jotna dirigée par Ousmane Sonko s’est exprimée ce vendredi sur le coup d’Etat opéré au Mali par les militaires mardi et qui a conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta.



Après avoir souligné tous « les maux » traversés par le peuple malien, la coalition JOTNA/Patriotes pour l’alternative « déplore qu’en cette année 2020 un coup d’état puisse être perpétré dans un pays africain. Ces pratiques d’un autre âge ne devraient pas se faire dans un état de droit adossé à une gouvernance démocratique »



Ousmane Sonko et ses camarades ont ensuite énuméré les velléités non satisfaites du peuple malien qui ont conduit à cette situation de coup d’Etat. « Les citoyens maliens veulent la fin de la présence des groupes jihadistes qui sont à l’origine de la partition de leur État. Ils veulent le retour de la République dans la zone Nord et la fin des conflits intercommunautaires au centre. Ils ne veulent plus de la corruption endémique qui gangrène leur société. Ils veulent une gouvernance qui produit de la richesse partagée équitablement dans le pays. Ils veulent des élections libres conduites par un processus démocratique inclusif. Ils veulent des institutions nationales, sous régionales, africaines et mondiales qui prennent en compte les intérêts des populations dans la résolution des crises »



Selon ladite coalition, « Une politique attentiste du pouvoir a malheureusement suscité une initiative militaire marquant la fin du régime ».



Sonko et Cie saluent l’initiative prise par le CNSP de se concerter avec les forces vives de la nation malienne pour préparer une transition du pouvoir entre les mains des civils. « Les nouveaux tenants du pouvoir ont impliqué la société civile, les politiques et les religieux ce qui est hautement louable », se réjouissent-ils dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La coalition JOTNA/Patriotes pour l’alternative à réaffirmé sa solidarité pleine et entière avec le peuple malien, s’est réjouit de l’absence de sang versé ».

Elle dit faire confiance à la capacité du peuple malien à rebondir pour un retour à la normalité constitutionnelle conforme aux aspirations des populations.