Coup d'État: la Banque mondiale a suspendu son aide en faveur du Soudan

La Banque mondiale a annoncé ce mercredi 27 octobre avoir suspendu son aide en faveur du Soudan après le renversement du gouvernement civil par les militaires. « Le groupe de la Banque mondiale a suspendu lundi les décaissements dans toutes ses opérations au Soudan et il a cessé de traiter toute nouvelle opération alors que nous surveillons et évaluons de près la situation », a indiqué dans une déclaration écrite David Malpass, le président de l'institution. La Banque mondiale participait notamment au processus d'allègement de la dette du pays.

Une heure auparavant, l'Union africaine (UA) a annoncé la suspension du Soudan de toutes ses activités « jusqu’à la restauration effective de l'Autorité de transition dirigée par des civils », dissoute la veille après un coup d'État mené par des militaires. Dans un communiqué, l'organisation panafricaine « condamne fermement la prise du pouvoir par l'armée soudanaise [...] et la dissolution du Gouvernement de Transition, et rejette totalement le changement anticonstitutionnel de gouvernement », qualifié d'« inacceptable » et d'« affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'UA ».