Coup de tonnerre à Barcelone: Messi vient de communiquer à la direction qu'il souhaite quitter le club

Ojo !!! Leo Messi acaba de comunicar al Barcelona vía burofax que quiere abandonar el club. El jugador argentino se acogería a la cláusula que le permite rescindir el contrato unilateralmente.

Les supporters catalans du monde entier retiennent leur souffle et prient de toutes leurs forces pour que la nouvelle soit fausse. Mais quand c'est le journaliste Alfredo Martinez qui le dit, il y a à craindre que cela soit vraie."Œil !!! Leo Messi vient de communiquer à Barcelone via burofax qu'il souhaite quitter le club. Le joueur argentin se prévaudrait de la clause qui lui permet de résilier unilatéralement le contrat", publié le célèbre journaliste espagnol sur son compte Twitter, ce mardi 25 août 2020.Selon d'autres sources, le joueur argentin va utiliser la clause qui lui permet de résilier son contrat. Affaire à suivre de près !À ce jour, le club dans lequel Leo Messi jouera la saison prochaine est une inconnue absolue. Il est vrai que son salaire élevé lui laisse peu d'options.Une option pourrait être l'Inter Milan d'Antonio Conte, une équipe appartenant à un groupe d'investissement chinois, qui pourrait plus tard l'amener à jouer dans la Ligue chinoise et à battre un record en tant que joueur le mieux payé du monde.Le PSG est une autre possibilité, où il pourrait former avec Neymar et Mbappé l'attaque la plus puissante de la planète. En outre, il se pourrait qu'il soit tenté par l'idée de rencontrer à nouveau Guardiola à Manchester City. Manchester United n'est également pas exclu dans les destinations du sextuple Ballon d'Or.