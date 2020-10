Coup dur pour Ibrahima Niane: le jeune buteur sénégalais victime d’une rupture de ligaments croisés

❌ L’attaquant grenat @Ibra_Niane7 a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou ce mercredi.



💪 L’ensemble du #FCMetz se veut uni derrière son jeune attaquant, et lui souhaite un prompt rétablissement 👇

— FC Metz ☨ (@FCMetz) October 15, 2020

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats, Ibrahima Niane a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou mercredi, selon un communiqué officiel du FC Metz. L’attaquant grenat sera donc absent des terrains de l’élite pendant plusieurs mois.Auteur d’un début de saison réussi, Ibrahima Niane a trouvé le chemin des filets à six reprises depuis l’ouverture du championnat. Récemment, l’international U20 sénégalais a inscrit son premier triplé en Ligue 1 Uber Eats, lors de la réception du FC Lorient (3-1) le 4 octobre dernier."L’ensemble du FC Metz se veut uni derrière son jeune attaquant dans cette épreuve, et espère le revoir sur les terrains de l’élite le plus rapidement possible !", lit-on dans le texte publié sur le site officiel du club