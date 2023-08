Coupe Arabe des clubs champions : Sadio et Koulibaly visent une place en finale

Sadio Mané avec Al Nassr et Koulibaly du côté d'Al-Hilal essaieront de se qualifier en finale de la Coupe arabe des clubs champions, ce mercredi.





Poussé vers la sortie au Bayern Munich, Sadio Mané a quitté le club munichois une année après son arrivée. Pour rebondir, l'attaquant sénégalais a pris la direction de l'Arabie saoudite, nouvelle destination des stars du football.





En effet, le Saudi Pro Legaue a accueilli à moins d'un an Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez ou encore Seko Fofana. Dans le Golfe, «Nianthio» pourrait rapidement oublier sa triste aventure bavaroise. Car il pourrait remporter son premier titre avec Al- Nassr dans quelques jours.



Mais avant d'aspirer à un premier sacre, Mané doit écarter de son chemin la formation d'Al Shorta en demi-finale. Cependant, une rencontre compliquée attend la bande à Sadio et Ronaldo puisque le club irakien est en quête de son deuxième titre en Coupe arabe des clubs depuis 1982. Et il pourra miser sur son Aso Rostam, auteur de deux réalisations dans le tournoi.



De son côté, Sadio Mané, titularisé lors de sa deuxième apparition avec Al-Nassr, tentera de débloquer son compteur-buts avec le club de Riyad. L'ancien de Liverpool pourra s'appuyer sur sa « complicité » avec CR7 pour être au rendez-vous, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Koulibaly défie Banega et Al-Shabab



Taulier de la charnière d'Al-Hilal, Kalidou Koulibaly a confirmé son statut en quart de finale contre Al-Ittihad. Le défenseur central a en effet empêché Karim Benzema, qui restait sur trois buts, de briller samedi dernier.



Le capitaine des « Lions » essaiera ainsi de maintenir le cap face à une autre équipe saoudienne, Al- Shabab. Les partenaires d'Ever Banega, qui ont sorti Al-Wahba au tour précèdent, tenteront de créer la surprise, ce soir pour se hisser en finale.





Selon "Stades", Kalidou Koulibaly a disputé l'intégralité des quatre rencontres d'Al- Hilal (360 minutes de jeu). L'ex-pensionnaire de Naples tentera encore de tenir son rang pour guider sa troupe vers une finale.





La Coupe arabe des clubs champions est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des Associations arabes de Football (UAFA) et opposant les meilleurs clubs des championnats arabes. L'édition 2023 se déroule actuellement en Arabie saoudite.





Programme demi-finales finales





Mercredi 9 août 2023



15h00 Al Shorta (IRK) / Al-Nassr (ARS)



18h00 Al-Hilal (ARS) / Al-Shabab (ARS)