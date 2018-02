Coupe CAF : l'historique des confrontations entre clubs sénégalais et égyptiens

Il faudra dépoussiérer les archives pour retrouver une confrontation entre clubs sénégalais et égyptiens en Ligue africaines des champions. D’ailleurs, ce n’est arrivé que deux fois depuis la création de cette compétition en 1964. C’était en 2000 et en 2002 avec les deux doubles oppositions entre la Jeanne d’Arc de Dakar et Al Ahly de Caire.



Ainsi, Génération Foot-Misr El Makasa sera la troisième affiche entre clubs des deux pays.



En 2002, la «Vieille Dame» de l’actuel directeur technique national Amsatou Fall avait dominé l’ogre égyptien sur les deux matches (2-1, 1-2), dans la poule A. Mais la dernière équipe sénégalaise à avoir disputé les phases de poules de la plus prestigieuse compétition de club en Afrique avait été éliminée en terminant 3e du groupe.



En 2000, les deux clubs s’étaient croisés une première fois. La Jeanne d’Arc de Dakar du président feu Omar Seck avait perdu le match retour au Caire (3-1), après un nul à l’aller (1-1) à Dakar. La JA avait terminé dernière de la poule B.



Source : Sport 221