Coupe Caf : Tirage des quarts, de gros chocs en perspective

Les quarts de finale de la Coupe de la Caf est prévu, ce lundi avec 8 équipes scindées en deux pots, avec les premiers d’un coté et les deuxièmes dans l’autre pot. Les Marocains du Raja Casablanca sont dans le pot 1 avec leurs compatriotes de Rs Berkane, mais aussi les Nigérians d’Enyimba et les Algériens de l’USM Alger. Le pot 2 compte le Vita Club de RD Congo, Al Masry d’Egypte, Cara Brazzaville du Congo et Rayon Sports du Rwanda. Les premiers croiseront les deuxièmes lors du tirage mais il n’y aura pas de confrontation entre des équipes ayant partagé la même poule.