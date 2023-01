Coupe d'Italie 8èmes de finale : Juve, Atlanta et Lazio visent les quarts

La Juventus Turin entre dans cette Coupe d’Italie alors que Monza a déjà passé deux tours contre Frosinone (3-2) et sur le terrain de l'Udinese (2-3). Pour cette rencontre, la Vieille Dame aura à coeur de faire trébucher son adversaire pour filer en quart de finale, mais surtout pour rebondir après sa déroute subie à Naples (5-1).



Avant cette lourde défaite, l'actuel de Serie A restait cependant sur une invincibilité de 8 rencontres (7 victoires et 1 nul) mais est toujours sur 3 victoires de rang à l'Allianz Stadium face à l'Inter Milan (2-0), contre la Lazio Rome (3-0) et face à l'Udinese (1-0).

Dans l'autre match, la Lazio Rome, 5ème à 3 points du podium en Serie A, va devoir se débarrasser d'une équipe de Bologne, 11ème et calée dans le ventre mou du classement, pour atteindre les quarts de finale.

Le club romain entre dans cette compétition alors que son adversaire du jour a eu du mal à éliminer Cosenza (1-0) et Cagliari sur le même score,

Enfin, l’Atlanta, qui reste sur un festival face à Salernitana (8-2) en championnat, accueille Spezia.



Programme 8èmes de finale

Jeudi 19 janvier 2023

14h00 Atalanta / Spezia

17h00 Lazio /Bologne

20h00 Juventus / Monza



Mardi 17 janvier 2023

Naples / Cremonese 2-2, TAB 4-5



Jeudi 12 janvier 2023

Fiorentina/ Sampdoria 1-0

AS Rome / Genoa (D2) 1-0



Mercredi 11 janvier 2023

AC Milan/ Torino 0-1 a.p.

Mardi 10 janvier 2023

Inter/ Parme (D2) 2-1 a.p.