Coupe de la Caf: Génération Foot veut un arbitrage à la hauteur face au RS Berkane

Après avoir été éliminés de la Ligue des champions en 16es de finale par Horoya AC, les poulains du coach Olivier Perrin ont été reversés dans la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Mais pour atteindre la phase de poule de cette compétition, Génération Foot va d’abord se frotter en barrage au RS Berkane.



Pour cette rencontre aller, le manager de Génération Foot Olivier Perrin met en garde le corps arbitral. Il demande « un arbitrage à la hauteur » pour la double confrontation de son équipe contre la RS Berkane dont la manche aller est prévue samedi à Dakar.



« Nous ne sommes pas favoris lors de cette rencontre mais ensuite, si nous devons faire avec un mauvais arbitrage, ce serait injouable », a déclaré Olivier Perrin dans un entretien avec l’APS. « [Lors de la manche aller du tour préliminaire de Ligue des Champions, face au Horoya à Conakry], les arbitres sont passés à côté notamment sur ce premier but entaché d’un hors-jeu flagrant. Il y a comme un arbitrage à deux niveaux entre les clubs prenant part aux compétitions africaines. J’estime que des arbitres peuvent faire des erreurs mais quand ça se répète au détriment d’une seule et même équipe, ça pose problème », a conclu le technicien français, désireux de prendre date avant la réception samedi de la Renaissance sportive de Berkane.



L’équipe de Génération Foot, éliminée de la Ligue africaine des champions par le Horoya AC de Guinée (1-2 et 0-2), a été reversée en Coupe de la CAF avec comme adversaire la RS Berkane, tombeur de Mbour PC (2-1 et 1-1) lors du premier tour. L’équipe marocaine, qui compte en son sein Ayoub El Kaabi, meilleur buteur du CHAN 2018, a ensuite éliminé le Club Africain de Tunis (3-1 et 1-0). Le match Génération Foot-RS Berkane sera officié par un trio venu du Ghana dirigé par Daniel Nii Ayi Larya. Ce dernier sera assisté de David Laryea et de Dawood Brimah Yamdogo Ouédraogo.



