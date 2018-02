Coupe de la Finlande : Abdoulaye Ba marque un doublé et donne la victoire à son club (Vidéo)

L’international sénégalais Abdoulaye Ba a permis, avec son doublé, son équipe Ilves Edustus de remporté son match à domicile contre Grankulla IFK (3-1) ce samedi. Un match qui rentre dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupe de la Coupe de Finlande. En effet, l’ancien joueur de Niary Tally a inscrit le 1er but à la 21ème minute et le second à la 42ème de jeu.

Pour rappel, Abdoulaye Ba a rejoint cette équipe finlandaise au début du mois de janvier et la durée de son contrat est de deux ans.