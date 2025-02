Coupe de la Ligue : Génération Foot et Diambars débutent fort, choc AS Pikine - Jaraaf ce jeudi

La première journée de la Coupe de la Ligue nouvelle formule a été lancée hier, mercredi, avec 8 matchs au menu dont le derby de Rufisque. Teungueth FC et AJEL se sont quittés sur un nul (1-1). Cette première journée se poursuit ce jeudi avec notamment le choc AS Pikine - Jaraaf.



Teungueth FC et AJEL ont lancé le nouveau format de la Coupe de la Ligue. Le duel entre les deux formations de la ville de Rufisque s'est soldé par un nul (1-1).



De retour dans leurs fiefs respectifs des stades Djibril Wade et Fodé Wade, Génération Foot et Diambars FC (en infériorité numérique) s'y sont imposés devant CNEPS Excellence (3-0) et Amitié FC (2-1). Dans un groupe C avec uniquement des académies, celles de Débi et de Saly démarrent du bon pied.



Dans la poule G, HLM Dakar a marqué les esprits en étrillant Oslo FA (4-1) pour se jucher en tête en attendant le duel US Gorée Guédiawaye FC de cet après-midi.



À noter également la bonne entame de la Linguère face au Ndiambour (2-0) dans la poule D, Wally Daan et Thiès FC s'affrontent ce jeudi.





Les Résultats 1ere journée Coupe de la Ligue





Teungueth FC 1-1 AJEL



OSLO FA 1-4 ASC HLM



Essamaye FC 0-0 Casa Sports



AS Kaffrine 1-0 AS Saloum



Génération Foot 3-0 CNEPS



Diambars FC 2-1 Amitié FC



NGB 1-1 Etoile Lusitana



Linguère 2-0 Ndiambour