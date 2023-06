Coupe de la Ligue : Stade de Mbour qualifié en finale après décision de la LSFP

Le Stade de Mbour jouera bien la finale de la Coupe de la Ligue 2023. Le club de la Petite Côte s'est qualifié, après que la Commission de Discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a déclaré le Ndiambour de Louga perdant par forfait.



« Le Commissaire de match a relevé que la demi- finale de la Coupe de la Ligue opposant l'ASAC Ndiambour au Stade de Mbour, jouée le 28 mai au stade Alboury Ndiaye de Louga, n'est pas arrivée à terme à cause d'actes de violences ». (...) Selon le Commissaire de match, les supporters de l'ASAC Ndiambour « ont fait montre d'indiscipline, de sadisme (sic), d'agression...».





D’après lui, les « supporters de l'ASAC Ndiambour en furie ont saccagé le bus du Stade de Mbour et ont cassé toutes les vitres. Cette mise à sac a été accompagnée de vol de matériels appartenant au Stade de Mbour; le tout a fait l'objet d'un constat d'huissier ».



De son côté, l'arbitre a affirmé avoir été obligé, après un « temps d'arrêt de 45 minutes, de mettre fin au match à la 80ème minute à cause de jets de pierres par les supporters de l'ASAC Ndiambour ».



Selon lui, ces « pierres jetées depuis l'arrière des tribunes couvertes tombaient sur l'aire de jeu et menaçaient ainsi la sécurité des divers acteurs. Il a indiqué que ces jets de pierres ont débuté après que le Stade de Mbour a marqué son deuxième but, le score était à ce moment de 2 buts à 1 en faveur de cette dernière équipe ».



L'ASAC Ndiambour a fait « noter à l'attention de la Commission de Discipline de la LSFP que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne tenue de la rencontre ».



Déclaré perdant par forfait, le Ndiambour écope d'une amende de 750.000 FCFA. Quant au Stade de Mbour, il devra payer 300.000 FCFA.