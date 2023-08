Coupe du Monde 2023 (F) : l’Espagne s’offre l’Angleterre et remporte le premier Mondial de son histoire !

Au terme d’une finale très bien maîtrisée et portée par une réalisation d’Olga Carmona, l’Espagne dompte l’Angleterre (1-0) et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Une performance majuscule réalisée par les joueuses de Jorge Vilda.



Jour de finale ! Au Stadium Australia de Sydney, l’Espagne et l’Angleterre s’affrontaient, ce dimanche, avec l’ambition de remporter leur premier titre mondial. Pour cette opposition au sommet, la Roja de Jorge Vilda, qui ne participe qu’à sa troisième Coupe du Monde, se présentait en 4-3-3. Auteure de l’ouverture du score face à la Suède, en demi-finale, Paralluelo, entourée par Redondo et Caldentey, débutait ainsi à la pointe de l’attaque. Putellas commençait quant à elle sur le banc des remplaçantes. En face, les Anglaises, qui ont éliminé l’Australie, pays hôte de la compétition, au tour précédent, optaient pour un 3-4-3. Malgré le retour de suspension de James, Toone gardait la confiance de Sarina Wiegman et était donc titularisée juste derrière Russo et Hemp, décisives face aux Matildas.



Olga Carmona encore décisive !

Dans un début de rencontre rythmé, l’Angleterre se signalait une première fois par l’intermédiaire de Lauren Hemp mais la joueuse de Manchester City écrasait trop sa frappe (5e). Malgré cette première alerte, la Roja tentait de prendre le contrôle de cette finale mais ne se procurait pas de réelles occasions. À l’inverse des Lionesses qui apportaient encore le danger en contre-attaque. Décalée par Daly, Hemp enchaînait d’une magnifique frappe du gauche mais sa tentative terminait sur la barre transversale de Coll (16e). Les débats s’animaient et l’Espagne répondait dans la foulée. Après une reprise manquée de Paralluelo aux 6 mètres, Redondo reprenait mais voyait Earps revenir de justesse pour sauver les siennes (17e). Juste avant la demi-heure de jeu, la Roja prenait finalement l’avantage dans cette finale…



Sur un ballon perdu dans l’entrejeu par Bronze, Abelleira perçait la défense anglaise avant de décaler Carmona. Sur le côté gauche de la surface, la capitaine espagnole, déjà décisive contre la Suède, croisait directement sa frappe à ras de terre et trompait Earps (1-0, 29e). Portée par cette ouverture du score, la Roja imposait son rythme et confisquait le ballon sans pour autant doubler la mise. Si l’Angleterre se créait une dernière occasion juste avant la pause par l’intermédiaire de Toone qui manquait finalement le ballon (42e), l’Espagne passait très proche du break mais Paralluelo trouvait la base du poteau anglais (45+1e). Au retour des vestiaires, Chloe Kelly et Lauren James faisaient leur apparition mais les joueuses de Jorge Vilda continuaient d’asphyxier les Lionesses. Servi à l’entrée de la surface, Caldentey se jouait de Bronze mais butait finalement sur Earps, vigilante sur sa ligne (50e).



Un succès historique pour la Roja !

Submergée par les vagues espagnoles, les coéquipières de Millie Bright tentaient, malgré tout, de réagir. Sur un centre fuyant de Kelly, Paredes se loupait et Hemp reprenait en première intention au second poteau. Malheureusement pour les Anglaises, le ballon passait juste à côté du but espagnol (53e). Dans la foulée, Kelly trouvait la barre transversale de la Roja sur un centre un peu trop rentrant (59e). Une réaction timide qui ne durait pas longtemps. Dominatrice dans cette finale, l’Espagne revenait aux abords de la surface adverse et Bonmati armait une nouvelle frappe, frôlant de peu la lucarne anglaise (62e). Quelques minutes plus tard, c’est finalement un fait de jeu qui faisait définitivement basculer cette rencontre. Au duel avec Carmona, Walsh effleurait le ballon de la main (65e). Après l’intervention de la VAR, Mme. Penso accordait un penalty mais Earps, héroïque dans cette finale, détournait le cuir face à Hermoso (70e).



Un arrêt décisif qui donnait un second souffle aux Anglaises. Plus dangereuses, les partenaires de Georgia Stanway se signalaient une nouvelle fois sur le but espagnol. Trouvée sur la gauche de la surface, la pépite des Lionesses, James, fixait l’arrière-garde de la Roja et armait une frappe dans un angle difficile. Rigoureuse, Coll déviait du bout des doigts (76e). Portée par un état d’esprit irréprochable et bien en place défensivement, la Roja résistait finalement parfaitement aux ultimes assauts de l’Angleterre. De quoi conserver sa légère avance au tableau d’affichage et exulter au coup de sifflet final. Pour sa troisième participation, l’Espagne marque déjà les esprits et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Terrible désillusion, en revanche, pour l’Angleterre qui ne soulèvera pas un 2e trophée en l’espace de 2 ans après avoir raflé l’Euro l’été dernier.