Coupe du Sénégal : Casa, CNEPS et Stade de Mbour qualifiés en quart de finale

Le double tenant du titre, le Casa Sports a éliminé l’US Ouakam en 8es de finale de la Coupe du Sénégal. Le CNEPS Excellence a remporté le derby de Thiès face à l’US Rail.



L’affiche Casa Sports et l’US Ouakam n’a pas déçu. Les deux équipes ont livré une belle partie. Il a fallu la séance des tirs au but pour les départager (1-1). Les Ziguinchorois ont pris le dessus en s’imposant par (5-6).

Le Stade de Mbour (L1) a sorti la formation de National 1, Don Bosco. Les Mbourois se sont imposés (2-1).



Dans l’une des attractions jouée dans la capitale du rail, CNEPS Excellence (L1) a été plus fort que l’US Rail dans le derby 100% thiessois. CNEPS a pris le dessus devant l’US Rail (2-0).





Dans l’affiche 100% Ligue 2, Amitié FC est allée battre (1-3) Jamono Fatick. L’Etoile Lusitana, finaliste de l’édition précédente a été éliminée (1-0) par de HLM de Dakar.



Les autres matchs se jouent ce jeudi. AJEL de Rufisque (L2) reçoit Port (L2) tandis que la Jeanne d’Arc (N1) fera face à Guédiawaye FC (L1).



Le choc entre l’AS Pikine et le Jaraaf de Dakar est reporté.